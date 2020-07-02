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На присвоение звания «Город трудовой доблести» претендуют 20 российских городов. Ранее предполагалось, что его будут удостаиваться не более пяти муниципалитетов в год. Собеседники URA.RU объясняют конкуренцию тем, что город, получающий звание, повышает свои шансы на финансовую поддержку со стороны Москвы.

По информации URA.RU, о присвоении свердловским городам специального статуса может быть объявлено в пятницу, 3 июля. На этот случай мэрия Нижнего Тагила запланировала проведение праздничных мероприятий, включая вечерний салют. Эту информацию в разговоре с агентством подтвердил глава города Владислав Пинаев. О соответствующих планах руководства Екатеринбурга пока неизвестно.

Окончательное решение будет принято сегодня на заседании оргкомитета «Победа». «В резиденцию уже поступил сигнал из Москвы, что нужно готовиться к выходу указа президента. Речь идет о двух городах», — поделился инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле местными властями было собрано более 235 тысяч подписей. Сбор подписей так же, как и в Екатеринбурге, проходил одновременно с плебисцитом.

За присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» проголосовали 546 тысяч человек, сообщил URA.RU источник в резиденции свердловского губернатора. Это на 45 тысяч человек больше, чем число высказавшихся по поправкам в Конституцию РФ в Екатеринбурге (501 тысяча человек). Собеседники агентства утверждают, что в ближайшее время Екатеринбургу, как и Нижнему Тагилу, присвоят почетное звание.

Сбор подписей проводился во время голосования по поправкам в Конституцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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