Политолог Минченко: челябинцы пошли на голосование из-за Текслера

Алексей Текслер обеспечил успех голосования организационно и личным примером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Показатели Челябинской области на общероссийском голосовании по Конституции стали результатом высокого уровня организации кампании и действий губернатора Алексея Текслера, который смог сплотить избирателей. Такое мнение высказал URA.RU президент холдинга «Минченко консалтинг» политолог Евгений Минченко.

«В первую очередь результаты объясняются высоким уровнем организации голосования и личной работой главы региона Алексея Текслера. Недаром прослеживается связь между показателями этой кампании и теми, которыми продемонстрировали выборы губернатора в 2019 году, — заявил Минченко URA.RU. — За прошедшее время Текслер сумел сохранить поддержку избирателей и обеспечить их консолидацию в вопросе поправок».

По итогам голосования явка в Челябинской области составила примерно 66%, поправки в Конституцию поддержали порядка 70% голосующих. Сама кампания, по признанию почти 9 тыс. наблюдателей, прошла без нарушений и эксцессов.

В Кремле итоги голосования назвали триумфальным референдумом доверия президенту РФ Владимиру Путину. На плебисцит пришли 67,97% россиян, имеющих право голоса. После обработки 100% бюллетеней выяснилось, что «за» поправки выступили 77,92% проголосовавших. В абсолютных цифрах российский лидер получил даже большую поддержку, чем на собственных выборах 2018 года: 57,7 млн голосов (52,95% от общего количества избирателей) против 56,4 миллионов (51,84%). Сообщений о нарушений при этом было в пять раз меньше, а львиная доля их оказалась фейками или откровенными провокациями.