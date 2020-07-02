Кремль: голосование — триумфальный референдум о доверии Путину

Дмитрий Песков считает триумфом голосование по поправкам в Конституцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В ходе конференц-колла пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал голосование по поправкам в Конституции триумфальным референдумом доверия Путину. Песков уверен, что спрогнозировать такую явку было сложно.

«Де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину. Такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, которые на сегодня отфиксированы, было спрогнозировать очень сложно», — говорит пресс-секретарь президента.

Песков объяснил, что народный интерес к поправкам, в принципе, был ожидаемым. Это было видно еще на этапе подготовки, когда изменения в Конституцию только были инициированы и формулировались, уточнил пресс-секретарь Путина.

2 июля глава ЦИК Элла Памфилова назвала голосование по поправкам в конституцию легитимным. Она отметила, что на итоги голосования уже ничего не повлияет. По данным ЦИК, голосовать пришли 67,97% россиян. «За» поправки выступили 77,92%.

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