Мэрия Кургана, откуда сбежали чиновники, ищет новых сотрудников

Курганская мэрия ищет сотрудников. Вакантны руководящие должности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В администрации Кургана вакантны девять должностей, большая часть из которых — руководящие. Информацию URA.RU предоставили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос.

Так, в администрации ищут желающего занять пост директора департамента развития городского хозяйства. Должность занимал Вадим Лютиков, который уволился в начале июня. Вакантно место руководителя департамента архитектуры, строительства и земельных отношений. Этот пост до апреля занимала Елена Иванова. Также открыта вакансия главного архитектора Кургана .

С апреля пустует кресло директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли, которое ранее занимал Павел Комогоров. Вакантна должность управляющего делами, где работал Сергей Заскалькин. Среди рядовых специалистов требуются люди в департаменты соцполитики, финансов, архитектуры и строительства, а также в правовое управление.

Для назначения на должности мэрия может проводить конкурсы «в ходе которых осуществляется оценка профессионального уровня претендентов». На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 18 лет, при этом они должны отвечать квалификационным требованиям, отметили в администрации.

Ранее URA.RU писало со ссылкой на источники, что после череды увольнений подчиненных об уходе со своего поста заговорил и глава Кургана Андрей Потапов. Но против его увольнения выступили областные власти.