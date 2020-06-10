Инсайд: в отставку мэра Кургана вмешался губернатор

Мэр Кургана Андрей Потапов (слева) хотел покинуть пост, но губернатор Вадим Шумков (справа) не подписал заявление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу города Кургана Андрея Потапова и его первого зама Андрея Жижина в отставку не отпустил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Заявления на увольнения, поданные накануне, остались неподписанными. Об этом URA.RU рассказали источники из правительственного окружения.

«Курган — город областного подчинения по административно-территориальному устройству. То есть руководство мэрии подчиняется правительству. Поэтому именно губернатор имеет право принять отставку мэра. А раз этого не случилось, следовательно — заявления не подписаны», — рассказал один из источников.

Другой подтвердил, что заявления точно были и это не понравилось главе региона. «В период активной дорожной кампании и перед выборами оставить город без руководителя — непозволительно. Вероятно, Потапов и его команда, которая готовится вместе с ним покинуть мэрию, пока останется до осени. А там видно будет. Но сейчас его [Потапова] точно некем заменить», — считает инсайдер.

Тем временем в кулуарах мэрии сожалеют об уходе Вадима Лютикова — директора департамента развития городского хозяйства. Его увольнение называют главной причиной желания руководства города уйти с поста. «Лютиков очень работоспособный профессионал. Но ему было сложно угодить сразу двум руководителям. С одной стороны указания давал Потапов, с другой Шумков, у которого свое видение правильности принятия решений. Сложно психологически это выдержать», — говорит источник.

В пресс-службах мэрии и правительства Курганской области получить оперативные комментарии URA.RU не удалось (направлены запросы). Ранее в пресс-службе администрации города прокомментировали, что руководство мэрии в отставку не собирается.

Ранее агентство писало, что чиновники уходят из администрации. У трех департаментов мэрии из шести нет назначенных руководителей. В начале апреля ушел директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Павел Комогоров. Обязанности руководителя там временно исполняет Ульяна Иванова. Также в апреле должность покинула директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Елена Иванова. В мае из администрации Кургана уволился управделами Сергей Заскалькин.