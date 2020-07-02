Жители ЯНАО придумали имя главному проекту губернатора Артюхова

Мост, который считают главным начинанием Дмитрия Артюхова, получит название «Пуровский» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Пуровского района ЯНАО выбрали название для строящейся переправы через реку Пур. Долгожданный мост, согласно решению большинства, получит имя «Пуровский». Об этом сообщили в администрации района.

Жители муниципалитета высказывались на избирательных участках 1 июля — одновременно с голосованием по Конституции РФ. «Как сообщили в счетной комиссии, 55% проголосовавших отдали предпочтение названию „Пуровский“», — заявили в пресс-службе администрации. Второе место заняло название «Уренгойский», за него проголосовали 35% человек. В мэрии отметили, что за этот вариант активнее всего голосовали жители Уренгоя. От скорейшей сдачи моста зависит обеспечение поселка продуктами, уровень цен и качество медицинского обслуживания.

Название для моста начали выбирать в конце мая. Инициатором обсуждения стал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Мост через Пур считается одним из главных проектов чиновника несмотря на то, что разработку переправы начали еще до его назначения. Мост также является одной из самых ожидаемых построек в округе, ямальцы ждут его появления несколько десятилетий. После окончания строительства жителям Тазовского, Пуровского и Красноселькупского районов больше не потребуется понтонная переправа.

В начале июня власти ЯНАО отчитались о том, что строительство вскоре будет закончено. Тогда рабочим оставалось возвести 225 метров конструкции, чтобы соединить берега реки. По словам Артюхова, строительство моста закончится уже в этом году — раньше запланированного срока.