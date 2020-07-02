На свадьбе заразились 28 человек, одна женщина умерла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловская прокуратура инициировала уголовное дело по факту массового заражения коронавирусом на свадьбе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Свердловской области по факту заражения 28 граждан коронавирусной инфекцией на церемонии бракосочетания прокурором направлены материалы в органы предварительного расследования. По результатам их проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 236 УК РФ „Нарушение санитарно-эпидемиологических правил“», — сказано на сайте Генпрокуратуры.

Выяснилось, что свадьба произошла в Камышлове, — пастырь Церкви евангельских христиан-баптистов выдал замуж свою дочь. Кто-то из гостей оказался болен коронавирусом и заразил всех окружающих. В итоге, чуть позже в больнице Екатеринбурга от коронавируса скончалась 60-летняя женщина, заразившаяся на свадьбе. Стало известно, что девушка, вышедшая замуж, работает на местной станции скорой помощи, а умерла ее коллега.

Произошедшее вызвало возмущение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева: «Все вроде бы люди взрослые, но, к глубокому сожалению гуляют, пускают на улицу детей, свадьбы шумные проводят — вот сегодня в сводке по заболеваниям у нас сразу полтора десятка человек из Камышловского района, которые съездили на церемонию бракосочетания и привезли с собой вирус», — написал глава региона в Instagram.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений