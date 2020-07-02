Умер автор песни «От печали до радости» Борис Дубровин

Борис Дубровин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На 95-м году жизни скончался поэт-песенник и писатель Борис Дубровин. Он умер 25 июня, однако об этом стало известно только сейчас. По данным СМИ, причиной смерти Дубровина стала сердечно-сосудистая недостаточность.

«Борис Саввович умер в Москве после продолжительной болезни», — рассказал ТАСС режиссер и актер Аким Салбиев. По информации агентства, Дубровин похоронен на Троекуровском кладбище.

Борис Дубровин родился 24 мая 1926 года. В 17 лет ушел добровольцем в пехоту, позже участвовал в боевых операциях в Белоруссии, Польше, Пруссии и Германии. В 1955 году состоялся его литературный дебют — вышла книга «На первом рубеже». Два года спустя он стал членом Союза писателей СССР.

Дубровин написал такие известные песни, как «От печали до радости» Юрия Антонова, «Любви негромкие слова» Анны Герман, «Вся жизнь моя» Андрея Миронова. Также он работал вместе с композиторами Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым и другими. В разговоре с агентством Nation News певец Юрий Антонов рассказал, что Дубровин был очень добрым и отзывчивым человеком.

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