В Екатеринбурге рухнула электронная система оформления ОСАГО

Новая система была запущена 28 июня. С того момента автостраховщики стали жаловаться на проблемы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге перестала работать информационная система ОСАГО после перехода на обновленный автоматизированный режим. Местные страховые агенты не могут оформить полис по несколько часов. Об этом URA.RU сообщили два несвязанных между собой источника.

«Сломалась база Российского союза автостраховщиков. Она должна была обновиться, но что-то пошло не так Сейчас никто не может сделать „страховку“», — рассказал собеседник.

Страховой агент на правах анонимности в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил возникшие проблемы. «Система замедлилась очень сильно. Час работает, а час нет. Ухудшилось на 90% процентов. Раньше можно было оформить десять полисов за день, то сейчас — максимум один-два», — уточнил он.

В Российском союзе автостраховщиков (создатель базы) уточнили, что система, запущенная в эксплуатацию 28 июня, содержит огромное количество новшеств. «Проект такого масштаба реализуется на российском страховом рынке впервые и, конечно, некоторое количество технических проблем в системе пока имеется, в ряде случаев происходят приостановки в работе системы. Мы рассчитываем, что в ближайшее время все донастройки будут успешно завершены», — уточнили там.

С марта в России действует новый «двойной» полис ОСАГО, на обратной стороне которого можно указывать данные о договоре КАСКО. В конце июня была запущена новая система учета. По новым требованиям, данные автовладельцев теперь хранятся и обрабатываются в электронной базе. Доступ к ней получат специалисты Центробанка и профильных федеральных органов.