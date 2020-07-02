Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

Российским семьям для обеспечения «нормального» уровня жизни, в среднем требуется 85,7 тысяч рублей в месяц. Данную сумму установили эксперты исследовательского холддинга Romir в ходе соцопроса.
«Средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 78 000 рублей, что всего на 2 100 рублей или 3% больше, чем годом ранее», — говорится в результатах опубликованного холдингом опроса. Эксперты отмечают, что данный показатель приблизился к результатам докризисного 2014 года.
Согласно результатам исследования, 25% опрошенных назвали нормальным семейный бюджет от 45 до 60 тысяч рублей в месяц. 51% респондентов устроит доход в 60-120 тысяч. 11% опрошенных заявили, что для поддержания приемлемого уровня жизни им потребуется более 120 тысяч рублей. 1% опрошенных достаточно менее 20 тысяч.
В опросе, проводимом исследовательским холдингом, участвовали 1,5 тысяч жителей всех регионов страны в возрасте от 18 лет. При этом, эксперты опрашивали представителей различных муниципалитетов — от региональных центров, до деревень.
Ранее исследовательский холдинг Romir вместе с компанией The Boston Consulting Group провели исследование и выяснили, какие сферы расходов у россиян в первую очередь подвергнутся сокращению. Так, 49% опрошенных готовы отказаться от излишеств во время отпуска и другого досуга, 41% готовится сократить количество посещаемых концертов и спа-процедур, еще 38% ищут более дешевую альтернативу общественному транспорту.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.