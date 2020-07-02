Андрей Руцинский назначен новым представителем Путина в ККС по Свердловской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Указом российского лидера Владимира Путина на должность представителя президента в квалификационной коллегии судей Свердловской области назначен Андрей Руцинский, который ранее работал в ХМАО. Его предшественник Михаил Каган назначен на аналогичную должность в Челябинской области.

«Назначить представителями президента РФ в квалификационных коллегиях судей Свердловской области — Руцинского Андрея Ивановича, Челябинской области — Кагана Михаила Дмитриевича», — говорится в документе. Также указом назначен новый представитель президента в квалификационной коллегии судей в ХМАО. Вместо Руцинского им стал Александр Постников, который с февраля 2020 года занимал пост главного федерального инспектора в Югре.

Андрей Руцинский занимал пост главного федерального инспектора по Свердловской области с февраля 2020 года. С 1983 по 2005 год он служил в органах госбезопасности. В 2005 году Руцинский начал карьеру чиновника. До 2008 года он работал главным федеральным инспектором в Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае. С февраля 2009 года он являлся главным федеральным инспектором в Тюменской области, а с ноября 2018 года занимал пост ГФИ по ХМАО.

Предшественником Руцинского на посту главного федерального инспектора по Свердловской области был Михаил Каган. Он ушел в отставку в январе 2020 года.

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