02 июля 2020
01 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области к 3 июля. В регионе назначен новый замминистра, на Тургояке запретили суда «на бензине»

© Служба новостей «URA.RU»
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На озере Тургояк запретили катера с бензиновыми двигателями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор назначил нового замминистра, руководители области сдали тест по истории, на Тургояке запретили катера на бензиновых двигателях, сменился гендиректор оборонного предприятия, в Миассе отложили купальный сезон. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 3 июля в — обзоре URA.RU:

Губернатор региона назначил нового замминистра

  • Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития региона Светлану Панкратову.
  • До этого назначения она руководила отделом финансового анализа.

Руководители региона сдали пробный ЕГЭ по истории

  • Губернатор Алексей Текслер, его первый заместитель Ирина Гехт и министр образования Александр Кузнецов посетили пункт проведения ЕГЭ — Образовательный центр №2 в Челябинске.
  • Чиновники проверили свои знания и сдали пробный тест по истории.

На озере Тургояк запретили суда с бензиновыми двигателями

  • Глава региона Алексей Текслер подписал распоряжение о полном запрете использования катеров, оборудованных бензиновыми двигателями.
  • Исключение будет сделано только для надзорных ведомств и спасателей, но и им предложено переходить на электрические двигатели.

На предприятии Росатома сменился руководитель

  • «Приборостроительным заводом» в Трехгорном будет руководить Владислав Белобров, контракт с которым заключен на пять лет.
  • Ранее он работал инженером по организации труда, заместителем начальника цеха №20 по производству, заместителем начальника второго производства.
  • Владислав Белобров сменил на этом посту Геннадия Комарова, который руководил предприятием с 2015 года.

В Миассе снова перенесли начало купального сезона

  • Официальное начало купального сезона перенесли на 13 июля. Такое постановление подписал глава Миасса Григорий Тонких.
  • Это уже третий перенос даты, ранее купальный сезон планировалось открыть 1 июня, далее — 15 июня, а затем — 1 июля.
  • Переносы связаны с неблагоприятной эпидобстановкой и режимом карантина.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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