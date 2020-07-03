На озере Тургояк запретили катера с бензиновыми двигателями
Губернатор назначил нового замминистра, руководители области сдали тест по истории, на Тургояке запретили катера на бензиновых двигателях, сменился гендиректор оборонного предприятия, в Миассе отложили купальный сезон. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 3 июля в — обзоре URA.RU:
Губернатор региона назначил нового замминистра
- Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития региона Светлану Панкратову.
- До этого назначения она руководила отделом финансового анализа.
Руководители региона сдали пробный ЕГЭ по истории
- Губернатор Алексей Текслер, его первый заместитель Ирина Гехт и министр образования Александр Кузнецов посетили пункт проведения ЕГЭ — Образовательный центр №2 в Челябинске.
- Чиновники проверили свои знания и сдали пробный тест по истории.
На озере Тургояк запретили суда с бензиновыми двигателями
- Глава региона Алексей Текслер подписал распоряжение о полном запрете использования катеров, оборудованных бензиновыми двигателями.
- Исключение будет сделано только для надзорных ведомств и спасателей, но и им предложено переходить на электрические двигатели.
На предприятии Росатома сменился руководитель
- «Приборостроительным заводом» в Трехгорном будет руководить Владислав Белобров, контракт с которым заключен на пять лет.
- Ранее он работал инженером по организации труда, заместителем начальника цеха №20 по производству, заместителем начальника второго производства.
- Владислав Белобров сменил на этом посту Геннадия Комарова, который руководил предприятием с 2015 года.
В Миассе снова перенесли начало купального сезона
- Официальное начало купального сезона перенесли на 13 июля. Такое постановление подписал глава Миасса Григорий Тонких.
- Это уже третий перенос даты, ранее купальный сезон планировалось открыть 1 июня, далее — 15 июня, а затем — 1 июля.
- Переносы связаны с неблагоприятной эпидобстановкой и режимом карантина.
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