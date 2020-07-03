На озере Тургояк запретили катера с бензиновыми двигателями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор назначил нового замминистра, руководители области сдали тест по истории, на Тургояке запретили катера на бензиновых двигателях, сменился гендиректор оборонного предприятия, в Миассе отложили купальный сезон. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 3 июля в — обзоре URA.RU:

Губернатор региона назначил нового замминистра

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития региона Светлану Панкратову.

До этого назначения она руководила отделом финансового анализа.

Руководители региона сдали пробный ЕГЭ по истории

Губернатор Алексей Текслер, его первый заместитель Ирина Гехт и министр образования Александр Кузнецов посетили пункт проведения ЕГЭ — Образовательный центр №2 в Челябинске.

Чиновники проверили свои знания и сдали пробный тест по истории.

На озере Тургояк запретили суда с бензиновыми двигателями

Глава региона Алексей Текслер подписал распоряжение о полном запрете использования катеров, оборудованных бензиновыми двигателями.

Исключение будет сделано только для надзорных ведомств и спасателей, но и им предложено переходить на электрические двигатели.

На предприятии Росатома сменился руководитель

«Приборостроительным заводом» в Трехгорном будет руководить Владислав Белобров, контракт с которым заключен на пять лет.

Ранее он работал инженером по организации труда, заместителем начальника цеха №20 по производству, заместителем начальника второго производства.

Владислав Белобров сменил на этом посту Геннадия Комарова, который руководил предприятием с 2015 года.

В Миассе снова перенесли начало купального сезона

Официальное начало купального сезона перенесли на 13 июля. Такое постановление подписал глава Миасса Григорий Тонких.

Это уже третий перенос даты, ранее купальный сезон планировалось открыть 1 июня, далее — 15 июня, а затем — 1 июля.

Переносы связаны с неблагоприятной эпидобстановкой и режимом карантина.