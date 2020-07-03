02 июля 2020

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, медицина
Добровольцы были разделены на 2 группы: одни получили вакцину 18-го июня, другие — 21-го Фото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У добровольцев, на которых тестировали вакцину от коронавируса, осложнений нет. Об этом заявили в Минобороны России.

Добровольцев разделили на 2 группы: одни получили вакцину 18-го июня, другие — 21-го. Ни у одной группы не зарегистрировано негативных реакций. «[Добровольцы] чувствуют себя хорошо, осложнений или побочных реакций нет», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Тестирование вакцины проводится Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. За состоянием добровольцев следят врачи, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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