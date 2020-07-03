В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

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Тестирование вакцины проводится Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. За состоянием добровольцев следят врачи, сообщает RT .

Добровольцев разделили на 2 группы: одни получили вакцину 18-го июня, другие — 21-го. Ни у одной группы не зарегистрировано негативных реакций. «[Добровольцы] чувствуют себя хорошо, осложнений или побочных реакций нет», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

У добровольцев, на которых тестировали вакцину от коронавируса, осложнений нет. Об этом заявили в Минобороны России.

Добровольцы были разделены на 2 группы: одни получили вакцину 18-го июня, другие — 21-го Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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