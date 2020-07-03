02 июля 2020

Когда ждать новой вспышки коронавируса. Прогноз ведущего немецкого вирусолога

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время режима самоизоляции. Сургут, вирус, маска медицинская, люди в медицинских масках, самоизоляция, санитарные нормы, коронавирус
COVID-19 может быть более активен в холодные месяцы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новая вспышка коронавируса может случиться осенью. Об этом рассказал директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик.

Вирусолог рассказал, что многие респираторные заболевания более активны в холодные месяцы. Профессор считает, что COVID-19 будет вести себя так же. «Мы пока точно не знаем, но есть многочисленные данные, которые это подтверждают», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что осенью может пройти вторая волна коронавируса. Эксперты считают, что в России она точно будет, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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