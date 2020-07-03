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Ранее сообщалось, что осенью может пройти вторая волна коронавируса. Эксперты считают, что в России она точно будет, сообщает RT .

Вирусолог рассказал, что многие респираторные заболевания более активны в холодные месяцы. Профессор считает, что COVID-19 будет вести себя так же. «Мы пока точно не знаем, но есть многочисленные данные, которые это подтверждают», — рассказал он.

Новая вспышка коронавируса может случиться осенью. Об этом рассказал директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик.

COVID-19 может быть более активен в холодные месяцы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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