На Россию идет экстремальная жара и сильнейшие грозы

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Ранее метеорологи рассказывали, что в Москве этим летом ожидается аномальная жара, сообщает « Царьград ». Температура будет доходить до 25 градусов.

В Хакасии и Приморском крае, напротив, ожидается сильный ветер с крупным градом. В Тыве и на юге Красноярского края порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду.

В Новосибирской и Кемеровской области также ожидается аномальная жара — более 30 градусов. Жаркая погода наступит и в Москве — воздух прогреется до 27 градусов.

Днем температура поднимется до 37 градусов в Воронежской и Белгородской областях, сообщает Людмила Паршина. «Воздух туда будет поступать с восточного Средиземноморья», — цитирует ее «Российская газета».

В России в ближайшие дни ожидается жаркая погода и сильные грозы. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Температура в некоторых регионах будет подниматься выше 37 градусов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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