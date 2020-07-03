02 июля 2020

На Россию идет экстремальная жара и сильнейшие грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэроэкспресс, клипарт. Москва, аэропорт, жара, лето, домодедово
Температура в некоторых регионах будет подниматься выше 37 градусов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России в ближайшие дни ожидается жаркая погода и сильные грозы. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Днем температура поднимется до 37 градусов в Воронежской и Белгородской областях, сообщает Людмила Паршина. «Воздух туда будет поступать с восточного Средиземноморья», — цитирует ее «Российская газета».

В Новосибирской и Кемеровской области также ожидается аномальная жара — более 30 градусов. Жаркая погода наступит и в Москве — воздух прогреется до 27 градусов.

В Хакасии и Приморском крае, напротив, ожидается сильный ветер с крупным градом. В Тыве и на юге Красноярского края порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду.

Ранее метеорологи рассказывали, что в Москве этим летом ожидается аномальная жара, сообщает «Царьград». Температура будет доходить до 25 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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