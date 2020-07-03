Автор утверждает, что во всем мире осталось всего 163 таких автомобиля Фото: паблик «Авторынок №1 ХМАО | ЯНАО», vk.com

В Тюмени за 12 млн рублей продают ретроавтомобиль Volkswagen Type 166 Schwimmwagen на веслах. Соответствующее объявление появилось в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». По словам продавца, в комплекте с машиной также идут два весла, запасное колесо, лопата и противогаз.

«Продам очень редкий автомобиль-амфибию Volkswagen Type 166 Schwimmwagen 1943 года выпуска в том виде, в котором он съехал с конвейера. Двигатель 1.1 л / 25 л. с. / Бензин. Автомобиль в идеальном состоянии, ездили на нем крайне мало. ТО проходит каждый год. Все дополнительное оборудование к авто, которое на фото, идет в подарок», — указал автор публикации.

Владелец машины утверждает, что она находится в идеальном состоянии. В комментариях к публикации пользователи с иронией отнесли к предложению купить весельный ретро автомобиль. «Вот если бы за 11 миллионов, тогда бы взял», — заявил Владимир Симонов. «Мне кажется, тут с оригинала только аптечка. Даже если представить, что там все родное стоит, то там явно нужно все менять», — уверен пользователь с ником Андрей Евгеньевич. «Лайфхак: взять лодку, приделать Колеса. Цена вопроса — 200 тысяч рублей от силы», — пояснил Максим Макаров.

Ранее агентство писало о том, что на Avito продают трехэтажный замок «Серый Кардинал» за 34, 5 млн рублей, который находится в Тюмени.

Продавец утверждает, что автомобиль 1943 года выпуска находится в идеальном состоянии Фото: паблик «Авторынок №1 ХМАО | ЯНАО», vk.com

В комплекте с машиной идут вёсла, лопата и противогаз Фото: паблик «Авторынок №1 ХМАО | ЯНАО», vk.com