Второй волны коронавируса можно избежать, если в ближайшие месяцы в стране начнется массовая вакцинация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 июля, — 205-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 114-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor, количество заболевших во всем мире достигло 11 003 182 человека (+56 610 за ночь). Вылечились 6 146 202 заразившихся (+ 139 081), скончались — 523 690 (+3 341).

В лидерах по заболеваемости по-прежнему остаются США, где заразились 2 837 160 человек. На втором месте — Бразилия — 1 501 353 инфицированных, замыкает тройку антирейтинга Россия — 661 426 зараженных.

Когда изобретут лекарство от коронавируса

Третья фаза клинических испытаний вакцины , которую разрабатывает компания Moderna, должна начаться в июле. По словам эксперта-инфекциониста Карлоса дель Рио из Университета Эмори, в испытаниях могут принять участие 30 тысяч человек.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анна Мария Хенао-Рестрепо сообщила, что в общей сложности 17 различных вакцин достигли стадии клинических испытаний. Сейчас организация разрабатывает критерии, которые будут использоваться для оценки эффективности препарата.

Ситуация в России

Второй волны коронавируса можно избежать, если в ближайшие месяцы в стране начнется массовая вакцинация граждан . Об этом заявил сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый. По его мнению, если испытания пройдут успешно, то новой вспышки в стране не случится.

В российских аэропортах и авиакомпаниях выявили свыше 500 нарушений санитарно-эпидемиологических рекомендаций Минтранса для работы в условиях пандемии коронавируса. В числе нарушителей — авиакомпания «Ямал» и аэропорт Тюмени.

Студенты медицинских вузов, участвующие в борьбе с пандемией, получат льготы при поступлении на программы ординатуры. Как уточнили в Минздраве РФ, добровольцам, которые участвовали в мероприятиях не менее 150 часов, начислят дополнительно по 20 баллов при поступлении.

Ситуация в мире

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что скорость распространения коронавируса может увеличиваться в случае его мутации. По его словам, определенная мутация может ускорять размножение вируса и увеличивать его концентрацию в организме.

Эффективность лекарства «Ремдесивир» для лечения пациентов пока что не подтверждена, а эксперты дают весьма неоднозначные оценки данному препарату. Об это сообщила научный специалист ВОЗ Сумия Сваминатан.

Федеральное управление здравоохранения (ФУЗ) Швейцарии опубликовало список 30 стран и территорий, которые представляют риск с точки зрения передачи вируса. Для людей, которые прибудут из этих стран, установлен 10-дневный карантин. В этот список вошли, в частности, Россия, США и Бразилия.