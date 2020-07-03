В России резко вырастут цены на подержанные автомобили

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Ранее сообщалось, что за первые две недели июня 18 автопроизводителей подняли цены на авто. Среди них Subaru, Chevrolet, Hyundai, Volkswagen, Skoda и Mercedes-Benz.

Эксперты «Авто.ру» сообщают, что цены на такие автомобили уже выросли на 3—3,5%. В будущем рост цен продолжится.

«Машины такого возраста (от трех до пяти лет) — наиболее ходовые предложения, которые рассматривают как альтернативу новым автомобилям, особенно в кризис», — сообщает « Коммерсант ». Отмечается, что они подорожают уже в ближайшие месяцы.

Цены на подержанные автомобили вырастут в ближайшие полгода. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авто.ру».

Автомобили возрастом от трех до пяти лет уже подорожали на 3—3,5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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