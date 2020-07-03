02 июля 2020

В России резко вырастут цены на подержанные автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, водитель автомобиля, праворульные автомобили, японские авто
Автомобили возрастом от трех до пяти лет уже подорожали на 3—3,5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Цены на подержанные автомобили вырастут в ближайшие полгода. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авто.ру».

«Машины такого возраста (от трех до пяти лет) — наиболее ходовые предложения, которые рассматривают как альтернативу новым автомобилям, особенно в кризис», — сообщает «Коммерсант». Отмечается, что они подорожают уже в ближайшие месяцы.

Эксперты «Авто.ру» сообщают, что цены на такие автомобили уже выросли на 3—3,5%. В будущем рост цен продолжится.

Ранее сообщалось, что за первые две недели июня 18 автопроизводителей подняли цены на авто. Среди них Subaru, Chevrolet, Hyundai, Volkswagen, Skoda и Mercedes-Benz.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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