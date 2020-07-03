В НАТО испугались активности российских подлодок в Атлантике

В НАТО считают, что развертывания подлодок — самые масштабные учения со времен холодной войны Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Россия стягивает подводные лодки к тем районам Атлантического океана, где они представляют опасность для США. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Отмечается, что с конца прошлого года российские подлодки стягиваются у побережья Северной Атлантики. «Сейчас мы наблюдаем это регулярно: больше подводных лодок, еще дальше, на более длительное время», — приводит издание слова представителя НАТО вице-адмирала Кита Блаунта. В НАТО считают, что эти развертывания самые масштабные со времен холодной войны.

Ранее в военном бюджете США появилась строка строка о «европейской инициативе сдерживания». Предполагается, что на эти расходы будет выделено 3,8 млрд долларов, которые будут направлены преимущественно на противодействие России.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.