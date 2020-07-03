В Минздраве объяснили рост заболеваемости раком среди россиян

Снизить число новых случаев окнологии могут информирование населения Фото: Илья Московец © URA.RU

Рост числа впервые выявленных случаев онкологических заболеваний в 2019 году связан с улучшением качества диагностики по стране. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По словам медика, в 2019 году на учет было поставлено больше пациентов. «Показатель заболеваемости отражает в том числе рост диагностических возможностей и доступности медицинской помощи населению», — сообщил врач в беседе с RT. Он также связывает это с тем, что в стране улучшились качество и доступность медицинской помощи населению.

Каприн отметил, что заболеваемость раком в Центральном и Приволжском федеральных округах в 2019 году была выше, чем в среднем по стране. «Прирост, по сравнению с 2014 годом, в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах составил 10,9%, в Центральном федеральном округе — 10,4%», — сказал специалист. Онколог добавил, на Северном Кавказе заболеваемость раком гораздо меньше, чем в России в среднем.

Также Каприн объяснил высокое число новых случаев рака на 100 тысяч населения в Архангельской области. Это связано с тем, как работает местная онкологическая служба и в специфике самого региона. Как заявил врач, в Архангельске высокий уровень оказания медпомощи и диагностики. В то же время в ВОЗ утверждают, что снизить появление новых случаев рака может информирование населения. Также большое значение в борьбе с онкологией имеют ранняя диагностика и профилактические медосмотры, передает РАПСИ .

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