Названы регионы России, жители которых чаще всего болеют раком

Общий уровень заболевания раком в России составил 436,3 случая на 100 тысяч населения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Арханегльской области зафиксирован самый высокий показатель заболевания раком в 2019 году — 566 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщили в Минздраве России.

«Высокие показатели заболеваемости раком были зафиксированы в Орловской (546,9), Ярославской (543,4), Курской (537,7), Ивановской (534,2) областях, а также в Севастополе (532)», — сообщает RT со ссылкой на Минздрав России. Отмечается, что меньше всего заболеваний в Дагестане — 163,6 случая на 100 тысяч населения.

В ХМАО раком болеют 301 человек на 100 тысяч населения. На Ямале этот показатель 215. Общий уровень заболеваемости по России при этом составил 436,3 случая на 100 тысяч населения.

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