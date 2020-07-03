В Кургане в аварии погиб ребенок. За рулем был сотрудник ОМОН (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане стало известно, что водитель автомобиля, насмерть сбивший ребенка на велосипеде, служит в ОМОН. Представитель семьи погибшего поделилась с URA.RU опасениями, что водителю удастся избежать уголовной ответственности.

«Сейчас наступает срок, когда следователи должны принять решение об отказе или возбуждении уголовного дела. Речь идет о спецсубъекте и о смерти ребенка. Когда ты садишься за руль источника повышенной опасности ты уже несешь ответственность», — считает представитель семьи.

По ее мнению, по улице Пушкина водитель двигался с превышением скорости. Осложняли дорожную обстановку около 20:00 25 июня дождь и мокрая дорога. В это время справа 11-летний велосипедист пересекал проезжую часть. «В этих условиях водителю Лады Гранты надо было снизить скорость. Справа стоит знак «Осторожно, дети», — пояснила девушка.

Обычно в подобных ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов аварии завершаются переломами, но тут наступила мгновенная смерть. Представитель семьи считает, что в этой ситуации, даже если есть вина ребенка, 34-летний сотрудник ОМОН мог бы извиниться перед родственниками. «Прав ты — неправ, ребенок прав — неправ, смерть мальчика она останется на тебе. Никуда не денется», — поделилась девушка.

Источники из правоохранительных органов подтвердили агентству, что за рулем находился сотрудник ОМОН. В пресс-службе УМВД России по Курганской области ответили, что материалы переданы в СУ СК России по Курганской области. В областные ведомства — Росгвардию (к которой относится ОМОН), Следственный комитет редакция URA.RU направила письменные запросы. На момент публикации ответы не поступили.