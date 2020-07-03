Сейчас в отношении полицейского ведется служебная проверка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело против участкового полиции, который отказал в помощи пострадавшему в драке мужчине, придя на вызов. Спустя несколько часов мужчина умер от полученных травм. Об этом происшествии URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В надзорном ведомстве рассказали, что полицейского вызвал пострадавший после получения угроз от соседей. Когда участковый оказался на месте, то увидел потерпевшего со множественными телесными повреждениями. Однако затем не предпринял никаких действий по оказанию помощи или расследованию произошедшего. После того, как полицейский ушел, мужчина умер. «Неисполнение участковым уполномоченным полиции своих должностных обязанностей состоит в причинной связи со смертью жителя города, поскольку при оказании ему своевременной квалифицированной медицинской помощи наступление смерти можно было бы избежать», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По данному факту Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Источник URA.RU в правоохранительных органах считает, что в этом инциденте не все так однозначно. «Сам потерпевший был запойным алкоголиком. В момент визита участкового в квартире находилось еще несколько его собутыльников, один из которых и избил пострадавшего. Сам потерпевший на тот момент отказывался от предоставления помощи», — заявил инсайдер.

В пресс-службе полиции ХМАО сообщили URA.RU, что в отношении участкового ведется служебная проверка. «Если его вина будет доказана, то он подлежит увольнению из органов», — прокомментировала начальник отдела общественных связей УМВД ХМАО Ольга Абмайкина.

Ранее URA.RU сообщало о полицейском из Нефтеюганского района, против которого было возбуждено уголовное дело за получение взяток. Дознаватель получал деньги с подозреваемых, обещая им содействие в получении минимальных сроков наказания за совершенные преступления, но в итоге сам был пойман.