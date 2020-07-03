США требуют от России прекратить испытания «оружия судного дня»

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В США считают, что из-за испытаний ядерных ракет «Буревестник» и «Посейдон» в Швеции повысился уровень радиации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия должна закрыть проекты ядерных ракет «Буревестник» и «Посейдон» из-за повышения радиационного фона в Швеции. С таким предложением выступил представитель президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли.

«Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall („Буревестник“) и Poseidon („Посейдон“) — это ужасные проекты. Независимо от того, ответственны ли они за последний инцидент, это показывает, почему Россия должна отложить эти проекты», — написал Биллингсли в Twitter. По его мнению, проекты ракет — большая трата денег впустую. Кроме этого, на испытания не распространяется договор между США и Россией о сокращении арсенала развернутых стратегических ядерных вооружений. Биллингсли считает, что это нужно исправить в будущем.

В июне Forbes предположил, что повышенный уровень радиации в северной Европе может быть связан с испытаниями российских ракет «Буревестник» и «Посейдон». Американские журналисты окрестили их «главным оружием судного дня», пишет RNS.

Впервые о разработке подводного беспилотника «Посейдон» с ядерной энергоустановкой рассказал президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию в марте 2018 года. «Посейдоны» будут отвечать за ликвидацию морской и прибрежной инфраструктуры противника, а «буревестники» — за объекты внутри континента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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