Россиянам рассказали, когда разрешат путешествия и концерты

Для проведения концертов должна быть разорвана цепочка передачи коронавируса
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Россия вернется к нормальной жизни после пандемии коронавируса не раньше февраля 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Нормальная жизнь включает в себя походы на концерты, перелеты, полноценную работу и полноценный отдых», — сказал он. Отмечается, что для возвращения к такой жизни должна быть разорвана цепочка передачи коронавируса. По мнению главы ведомства, маловероятно, что это произойдет раньше февраля.
Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса плохо сказалась на российском шоу-бизнесе. Гастроли артистов прерваны с марта.
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