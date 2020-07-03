Россиянам рассказали, когда разрешат путешествия и концерты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония вручения ежегодной премии «Доброволец России - 2019». Сочи, концерт, телефоны, публика, зрители, толпа, международный форум добровольцев
Для проведения концертов должна быть разорвана цепочка передачи коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия вернется к нормальной жизни после пандемии коронавируса не раньше февраля 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Нормальная жизнь включает в себя походы на концерты, перелеты, полноценную работу и полноценный отдых», — сказал он. Отмечается, что для возвращения к такой жизни должна быть разорвана цепочка передачи коронавируса. По мнению главы ведомства, маловероятно, что это произойдет раньше февраля.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса плохо сказалась на российском шоу-бизнесе. Гастроли артистов прерваны с марта.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Культура Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...