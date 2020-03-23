22 марта 2020

Коронавирус нанес удар по российскому шоу-бизнесу

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, дробыш витор
Виктор Дробыш объяснил, что больше всего страдают прокатчики, работающим с иностранными артистамиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса плохо сказалась на российском шоу-бизнесе. Звездам тяжело из-за отмены мероприятий, рассказал композитор и продюсер Виктор Дробыш.

«Несколько дней назад мои артисты вернулись из туров, все мы находимся в режиме изоляции. Гастроли прервали, меньше недели все дома», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей». Дробыш отметил, что артистам приходится отменять много концертов.

При этом композитор признался, что звезды относятся к вынужденному перерыву как к неожиданному отпуску. Однако он подчеркнул, что, если «перерыв затянется на несколько месяцев, то будет печально». Дробыш объяснил, что больше всего ситуация с коронавирусом ударяет по прокатчикам, работающим с иностранными артистами.

С 23 марта из-за пандемии коронавируса временно прекращают работу российские кинотеатры. Также 17 марта работу приостановили музеи, театры, филармонии, цирки и другие учреждения искусств, передает агентство Nation News. В России до 1 мая ограничен въезд в страну иностранцев и действует режим повышенной готовности, запрещающий массовые мероприятия и перевод на дистанционный режим обучения школьников и студентов. По последним данным, в РФ зафиксировано 367 случаев заражения коронавирусом и 18 выздоровевших.

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© Служба новостей «URA.RU»
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