02 июля 2020
01 июля 2020

В Тюменской области рекордное число заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие торговых центров после карантина. ТЦ Кристалл, Тюмень, 25.06.2020, тц кристалл
После введенных послаблений режима самоизоляции в регионе начала расти заболеваемость Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области зарегистрировано рекордное за время пандемии число заболевших коронавирусом за сутки — 85 человек. Информацию об этом разместил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Тюменская область — 85 случаев заболевания», — указано в информации штаба. Это на 9 больше, чем накануне, когда было зарегистрировано 76 новых случаев. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 3316 заражений, умерло от инфекции 18 человек.

Число заболевших в интервале 60—80 случаев держится в регионе уже неделю. Ухудшение эпидемиологической ситуации началось с 13 июня. На данный момент коэффициент заражение в регионе составляет 1,18.

Ранее URA.RU сообщало, что последние послабления режима самоизоляции в Тюменской области были приняты 25 июня — начали работу торговые центры и фитнес-клубы. В регионе началось исследование популяционного иммунитета к COVID-19, в нем уже приняли участие 2,7 тыс. человек.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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