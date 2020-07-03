В Тюменской области рекордное число заболевших коронавирусом

В Тюменской области зарегистрировано рекордное за время пандемии число заболевших коронавирусом за сутки — 85 человек. Информацию об этом разместил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«Тюменская область — 85 случаев заболевания», — указано в информации штаба. Это на 9 больше, чем накануне, когда было зарегистрировано 76 новых случаев. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 3316 заражений, умерло от инфекции 18 человек.
Число заболевших в интервале 60—80 случаев держится в регионе уже неделю. Ухудшение эпидемиологической ситуации началось с 13 июня. На данный момент коэффициент заражение в регионе составляет 1,18.
Ранее URA.RU сообщало, что последние послабления режима самоизоляции в Тюменской области были приняты 25 июня — начали работу торговые центры и фитнес-клубы. В регионе началось исследование популяционного иммунитета к COVID-19, в нем уже приняли участие 2,7 тыс. человек.
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