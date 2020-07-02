Роспотребнадзор раскрыл ход исследований на иммунитет к COVID

Роспотребнадзор обследует россиян на иммунитет к коронавирусу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор рассказал об обследовании больше восьми тысяч россиян на иммунитет к коронавирусу. Для анализов эксперты взяли образцы крови у здоровых людей разного возраста.

«Организовано исследование популяционного иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции в 23 субъектах РФ с различным уровнем интенсивности эпидпроцесса. Всего в пилотных регионах обследовано 8168 человек», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Для обследования не имело значения переболел ли уже испытуемый коронавирусом. Первыми регионами, где обследовали граждан стали Санкт-Петербург, Тюменская область и Хабаровский край. В каждом из субъектов нашлось около 2700 добровольцев от 1 года и до более чем 70 лет. Обследуемых разделили на группы: дети от 1 до 17 лет и взрослые 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

1 июля в оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что число больных в России снижается. За этот день выявлено 6556 человек.

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