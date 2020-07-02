01 июля 2020
30 июня 2020

COVID-обстановка в Тюменской области ухудшается. Карантин не отменят

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время режима самоизоляции по COVID-19, эпидемия, скорая помощь, виды екатеринбурга, covid-19
С начала пандемии коронавирус подтвердился у 3231 тюменца Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За последние сутки COVID-19 был диагностирован у 76 жителей Тюменской области. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего с начала пандемии заболевание подтвердилось у 3231 тюменца.

«Тюменская область — 76 (случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Подробности о состоянии инфицированных не уточняются.

Днем ранее заболевание было обнаружено у 68 тюменцев. До этого резкое ухудшение эпидситуации по коронавирусу в Тюменской области произошло в период с 12 по 14 июня, когда ежесуточное число новых случаев COVID-19 выросло в три раза.

Ранее агентство писало о том, что Тюменская область приблизилась к продлению карантина. В то же время, местные власти периодически вводят послабления режима повышенной готовности. Так, в июне возобновили работу ТРЦ и фитнес-центры, а также летние веранды кафе и ресторанов.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...