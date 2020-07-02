За последние сутки COVID-19 был диагностирован у 76 жителей Тюменской области. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего с начала пандемии заболевание подтвердилось у 3231 тюменца.
«Тюменская область — 76 (случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Подробности о состоянии инфицированных не уточняются.
Днем ранее заболевание было обнаружено у 68 тюменцев. До этого резкое ухудшение эпидситуации по коронавирусу в Тюменской области произошло в период с 12 по 14 июня, когда ежесуточное число новых случаев COVID-19 выросло в три раза.
Ранее агентство писало о том, что Тюменская область приблизилась к продлению карантина. В то же время, местные власти периодически вводят послабления режима повышенной готовности. Так, в июне возобновили работу ТРЦ и фитнес-центры, а также летние веранды кафе и ресторанов.
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