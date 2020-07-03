Ранее два дня подряд в регионе умирали по шесть человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

227 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. При этом в регионе зарегистрирован новый «рекорд» по числу умерших пациентов — семь смертей.

«Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 592. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 199 человек. Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19», — уточнили в свердловском оперштабе. Ранее два дня подряд в регионе умирали по шесть человек.

Всего в регионе на 3 июля зарегистрировано 13499 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Состояние 141 пациентов оценивается как тяжелое, 110 из них находятся в реанимации, в том числе 53 — на аппаратах ИВЛ. Большая часть новых выявленных случаев заражения была зарегистрирована в Екатеринбурге — 161 пациент с COVID-19. Всего среди жителей уральской столицы зарегистрировано 9620 случаев COVID-19. Меньше всего больных зарегистрировано в Октябрьском районе — 761 человек, больше всего — в Верх-Исетском районе (2081 человек).

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).