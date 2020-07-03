В Курганской области нашли новые нарушения в мусорной реформе

В мусорной реформе в Курганской области новый скандал — аукционы на вывоз отходов разыграли с нарушениями Фото: Николай Бастриков © URA.RU

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Арбитражный суд Курганской области признал нарушения в реализации мусорной реформы в регионе, а также в действиях областного управления ФАС. Об этом говорится в решении суда, копия которого есть у URA.RU.

Речь идет о конкурсах на перевозку мусора, которые в конце 2019 года разыграл регоператор «Чистый город». Компания «Новый ресурс» посчитала, что условия торгов были сформированы под конкретное предприятие «Экосистема» (выиграло все конкурсы в Зауралье, считается аффилированным с «Чистым городом»), и обратилась с жалобой в ФАС региона. Но в ведомстве никаких нарушений не нашли. Именно решение антимонопольщиков «Новый ресурс» оспорил через суд.

Арбитраж подтвердил, что при проведении конкурсов на транспортировку отходов регоператор «Чистый город» допустил нарушения закона о защите конкуренции. Например, вся перевозка мусора Кургана была разыграна одним лотом, хотя по правилам должны были разыграть три лота. Это могло не допустить к конкурсу ряд компаний, говорится в решении суда. Там также отмечается, что участникам торгов не предоставляли всю необходимую информацию. «Заявление удовлетворить. Признать недействительным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области от 05.12.2019 о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок», — резюмируется в решении курганского Арбитража.

«Сложно делать прогнозы. Нужно дождаться вступления в силу решения суда. Я думаю, вряд ли будут заново проводить конкурсы, поскольку половина периода исполнения контрактов уже прошла. Но есть другие последствия — возмещение убытков, восстановление публичных интересов. Посмотрим сначала, как отреагирует ФАС», — рассказал представитель «Нового ресурса» Эдуард Шашков. Отметим, именно перевозка мусора составляет большую часть расходов регоператора, поэтому итоги торгов влияют на тариф.

В ФАС по Курганской области и «Чистом городе» оперативно не прокомментировали решение арбитражного суда. Ранее URA.RU сообщало, что мусорная реформа в Зауралье началась с опозданием на год, она сопровождается большим количеством скандалов. Например, по сообщениям СМИ, фактический тариф для юрлиц оказался самым высоким в УрФО. Также ФАС РФ недавно постановила, что до 1 июля тарифы для разных групп потребителей должны быть изменены, поскольку в них включили необоснованные траты на возку мусора. Пока информации о пересмотре тарифа нет — в «Чистом городе» и областном правительстве не ответили на запросы, в ФАС РФ данные об изменениях не поступили.