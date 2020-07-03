02 июля 2020
01 июля 2020

В тюменском кардиоцентре вспышка COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди медперсонала кардиоцентра выявили пока одного заболевшего Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменском кардиологическом центре зарегистрирована вспышка коронавируса. Инфекцию выявили у одного сотрудника и четырех пациентов госпиталя, сообщает оперативный штаб по Тюменской области со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«Случаи заболевания были зарегистрированы в кардиологических отделениях №1 и №2», — уточнили в оперштабе. Все заболевшие были госпитализированы в моногоспитали.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, с заболевшими контактировали 122 человека. Все они сдали анализы и изолировались дома.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце мая проходивший практику в кардиоцентре студент Тюменского медуниверситета стал источником вспышки коронавируса в общежитии учебного заведения. Проживающих там студентов и сотрудников изолировали в обсерваторе «Верхний бор». Вторая вспышка заболевания в общежитии была зарегистрирована 18 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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