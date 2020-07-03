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Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске под следствие попал руководитель общества инвалидов Василий Чачвадзе. Он также подозревался в фиктивном трудоустройстве своих подопечных.

Под подозрение ФСБ по Тюменской области общественник попал при содействии служб корпоративной защиты ООО «Газпромнефть-Хантос» и «РН-Юганскнефтегаз». Против него возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере.

В результате обысков в офисе и дома у подозреваемого, оперативники нашли много ценных вещей. «Изъято более 50 ювелирных изделий, предметы посуды и столовые приборы из драгоценных металлов, коллекционные монеты, в том числе зарубежные, из драгоценных металлов, 50 старинных икон, 6 часов дорогих марок, в том числе из драгоценных металлов, ордена Отечественной Войны, слитки драгоценных металлов и другое ценное имущество», — прокомментировали в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

По версии следствия, глава общественной организации должен был устраивать на работу инвалидов за деньги «Газпромнефть-Хантос» и РН-Юганскнефтегаз». Он предоставлял нефтяникам фиктивные документы, а полученные деньги использовал по собственному усмотрению.

Следователи вместе с оперативниками ФСБ задержали председателя Ханты-Мансийской районной общественной организации «Всероссийского общества инвалидов», которой обманом умудрился получить у двух крупных нефтяных компаний порядка 45 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

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