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Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО до 5 июля действует режим самоизоляции. Для людей в возрасте старше 65 лет он продлен еще на неделю. В Роспотребнадзоре считают, что округ вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.

Губернатор Югры Наталья Комарова поинтересовалась у главы окружного Роспотребнадзора мерами, которые помогут снизить детскую заболеваемость коронавирусной инфекцией. По мнению Соловьевой, необходимо усилить контроль на игровых площадках. Там необходимо ограничить контакты между детьми. А также усилить меры безопасности в детских садах, где открыты дежурные группы. Губернатор Югры дала подчиненным поручение проработать этот вопрос.

Глава ведомства отметила, что детская заболеваемость начала расти с конца июня. «Мы предлагаем сосредоточить усилия муниципальных образований — это город Радужный, Нягань, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Сургутский район, где доля заболевших в структуре достаточно высока. Необходимо принять дополнительные меры, чтобы оградить детей», — считает Соловьева.

В Роспотребнадзоре ХМАО встревожены ростом числа детей, которые заболели коронавирусом. Об этой тенденции на заседании оперативного штаба заявила главный санитарный врач Югры Майя Соловьева, передает корреспондент URA.RU.

Детские площадки будут под контролем Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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