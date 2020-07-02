Губернатор ХМАО продлила карантин для пожилых людей

Пенсионеры должны сидеть дома до следующих выходных Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 12 июля. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Теперь гражданам в возрасте 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции по 12 июля 2020 года включительно, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным», — говорится в сообщении оперштаба. Там также уточнили, что для всех остальных граждан карантин действует до 5 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на протяжении 5 дней соблюдаются все требования, которые необходимы для начала снятия режима самоизоляции. Речь идет о коэффициенте распространения инфекции, охвате тестированием населения и свободном коечном фонде в больницах региона.