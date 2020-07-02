01 июля 2020

Губернатор ХМАО продлила карантин для пожилых людей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лето в городе. Сургут, маска медицинская, масочный режим, covid-19, самоизоляция, коронавирус
Пенсионеры должны сидеть дома до следующих выходных Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 12 июля. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Теперь гражданам в возрасте 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции по 12 июля 2020 года включительно, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным», — говорится в сообщении оперштаба. Там также уточнили, что для всех остальных граждан карантин действует до 5 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на протяжении 5 дней соблюдаются все требования, которые необходимы для начала снятия режима самоизоляции. Речь идет о коэффициенте распространения инфекции, охвате тестированием населения и свободном коечном фонде в больницах региона.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...