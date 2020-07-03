ВИЧ-больной челябинец изнасиловал школьницу и забил ее молотком

До трагедии убийца не был судим и не попадал в поле зрения полиции Фото: depositphotos.com

В Магнитогорске ВИЧ-больной изнасиловал и жестоко убил 15-летнюю девочку. Мужчине предстоит провести 19 лет в колонии строгого режима, сообщили URA.RU в Челябинском областном суде.

Родители школьницы наняли 29-летнего Артема М. для ремонта квартиры. Когда взрослых не было дома, он попросил девочку помочь ему и, когда та вошла в комнату, набросился на нее, избил (на теле насчитали около двух десятков следов от ударов кулаками и ногами) и изнасиловал. После этого он взял молоток и больше 40 раз ударил школьницу по голове. Девочка умерла на месте трагедии, насильника и убийцу задержали в тот же день.

Он пытался скрыть свою вину, рассказывая, что нашел истерзанное тело девочки вернувшись из магазина, куда выходил из квартиры. Об этом он рассказывал соседям по дому, которые и вызвали полицию. Жестокость убийства объясняется тем, что в момент убийства мужчина был под действием наркотиков.

«Подсудимый признан виновным в убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, а также в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней», — пояснили URA.RU в облсуде. От наказания за угрозу заражения ВИЧ мужчину освободили по истечению срока давности, иск матери погибшей к нему будет рассмотрен на гражданском процессе.