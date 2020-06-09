Санитарный врач переиграл свердловского губернатора

Ни красивые цифры свердловской статистики, ни попытки губернатора договариваться с федеральным центром не убедили Дмитрия Козловских дать добро на первый этап снятия ограничений Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Евгений Куйвашев в последний момент отказался от снятия карантина в Свердловской области из-за жесткого противостояния с главой регионального Роспотребнадзора Дмитрием Козловских, который выступал против смягчения. Губернатор пытался давить на главного уральского санврача через Москву, но тот использовал проверенный аппаратный ход и победил в аппаратной борьбе. Как сорвалось решение, которого жители Среднего Урала ждали больше двух месяцев — на URA.RU.

Салонам красоты не позволили вернуться к работе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Роспотребнадзора запретил свердловскому губернатору переходить к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Губернатору удалось только пролоббировать открытие непродовольственных магазинов площадью менее 400 квадратных метров, в то время как согласование полного цикла разрешительных действий позволило бы открыть все предприятия сферы услуг — в том числе, салоны красоты, ателье и ремонтные мастерские.

Свердловский губернатор заранее готовился к первому этапу снятия ограничений, знают источники агентства в региональном правительстве. После того, как Дмитрий Козловских не дал Евгению Куйвашеву снять ограничения в середине мая, отношения губернатора и главы свердловского Роспотребнадзора заметно охладели.

Чтобы избежать нового столкновения с чиновником, быстро ставшим влиятельной фигурой, губернатор попытался заручиться поддержкой его руководства.

Анна Попова выслушала губернатора Евгения Куйвашева, но не дала ему никаких гарантий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Сегодня я провел несколько совещаний по поводу распространения коронавируса в Свердловской области, отдельно по телефону очень подробно обсуждал ситуацию в нашем регионе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. <…> Мы с Роспотребнадзором договорились, что будем ежедневно сверять цифры. Если в течение трех дней будет тенденция к снижению количества случаев COVID-19, возможно, нам разрешат начать открываться раньше следующей недели», — писал Куйвашев в Instagram, подчеркивая диалог с руководителем федерального Роспотребнадзора и никак не упоминая местного руководителя структуры.

Тем не менее, губернатор не получил разрешений на снятие мер, утверждает инсайдер URA.RU, и Анна Попова только подтвердила право Дмитрия Козловских давать согласие на переход к первому этапу, исходя из данных статистики.

Лоббисты рассчитывали, что ТРЦ разрешат работать, но поблажки получили только владельцы небольших магазинов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Решение частично снять ограничения с 9 июня было сформировано еще в прошлом месяце, утверждает один из участников встречи Евгения Куйвашева с предпринимателями. Другой настаивает, что губернатор просто говорил о первой декаде начала лета. «После прошлого провала с анонсом отмены карантина глава региона был очень аккуратен в формулировках, но дал понять, что основания для снятия ограничений есть», — сообщил URA.RU участник мероприятия на условиях анонимности.

Повод для постепенной отмены карантина действительно просматривался: после резкого роста числа пациентов с коронавирусом в конце мая плавное снижение числа новых пациентов давало надежду, что к началу недели коэффициент распространения инфекции в регионе будет меньше единицы, и региональные власти начали готовиться к ослаблению ограничений, знает инсайдер в резиденции.

«Документ прописывался по лекалам Роспотребнадзора, от себя тут ничего не добавить. Но из процесса неожиданно вышел Дмитрий Козловских, который перестал появляться на заседаниях», — уточняет чиновник из окружения Евгения Куйвашева.

Главный санитарный врач отсутствовал на заседаниях оперативного штаба 3 и 5 июня, рассказывает участник заседаний. По его информации, Козловских объяснил свое отсутствие болезнью, не связанной с коронавирусной инфекцией. Его заменял представитель регионального Роспотребнадзора, который прочитал доклад, но не участвовал в дискуссиях и не оппонировал другим выступающим, как это иногда делает Дмитрий Козловских. Опытный аппаратчик намекает, что в поведении санврача в резиденции увидели нежелание обсуждать снятие карантина, чтобы не брать ответственность за негативные последствия.

В больницах Свердловской области мест достаточно, но в клиниках Екатеринбурга заняты практически все койки для ковид-больных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В результате дискуссия о снятии ограничений развернулась в последний день — цифры, которые получил Роспотребнадзор, четко демонстрировали, что коэффициент распространения инфекции в Свердловской области еще в субботу опустился ниже «1» и продолжал падать. Около 11:00 губернатор Евгений Куйвашев на закрытом совещании (традиционного оперштаба в графике главы региона в этот день не было) стал обсуждать отмену карантина. Одним из проблемных моментов, затронутых в ходе дискуссии, стало малое количество мест для ковид-больных в Екатеринбурге. О том, что койки заполнены практически во всех клиниках города, ранее сообщали источники URA.RU.

Замгубернатора Павел Креков стал одним из ключевых кураторов темы борьбы с коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

«[Вице-губергатор] Павел Креков на совещании назвал это выходом на плато. Споров со стороны губернатора или главы минздрава не было — значит, такое плато их устраивает», — резюмирует инсайдер в правительстве.

Проект указа был сверстан не позже 13:00 и направлен на согласование в Роспотребнадзор, ответ ждали к 14:00 — обычно рассмотрение документа не занимает много времени. Однако в итоге ждать пришлось до позднего вечера.

«Губернатору дали понять, что в вопросе снятия ограничений никакой лоббизм и никакие экономические критерии не позволят игнорировать требования, установленные Роспотребнадзором. Даже если цифры выглядят красиво, мы понимаем реальную картину в регионе», — утверждает один из подчиненных Дмитрия Козловских на условиях анонимности.

Ожидается, что новую попытку перейти к первому этапу снятия ограничений губернатор Евгений Куйвашев предпримет уже в четверг, 11 июня — на этот день назначено заседание оперативного штаба по коронавирусу. А подписать соответствующий указ сможет 15 июня — но при условии, что за неделю в регионе не будет зафиксирован всплеск заболеваемости.