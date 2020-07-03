Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Абдулманап Нурмагомедов до этого был болен коронавирусом. В мае отец Хабиба Нурмагомедова вновь впал в кому, его подключали к экстракорпоральной мембранной оксигенации лёгких.

«Этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье», — написал Кадыров.

Умер отец бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Об этом в telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно