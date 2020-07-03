Умер отец Хабиба Нурмагомедова

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У Хабиба Нурмагомедова скончался отец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Умер отец бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Об этом в telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье», — написал Кадыров.

Абдулманап Нурмагомедов до этого был болен коронавирусом. В мае отец Хабиба Нурмагомедова вновь впал в кому, его подключали к экстракорпоральной мембранной оксигенации лёгких.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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