Умер отец Хабиба Нурмагомедова

У Хабиба Нурмагомедова скончался отец
Умер отец бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Об этом в telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье», — написал Кадыров.
Абдулманап Нурмагомедов до этого был болен коронавирусом. В мае отец Хабиба Нурмагомедова вновь впал в кому, его подключали к экстракорпоральной мембранной оксигенации лёгких.
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