Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования новому владельцу

Профсоюз «Ведомостей» требуют у владельца издания Ивана Еремина не сокращать зарплаты и штат и обеспечить соблюдение в редакции этических норм Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Профсоюз издания «Ведомости» выдвинул новому владельцу, уральскому медиаменеджеру Ивану Еремину ряд требований. Если эти требования не будут выполнены, редакция рассматривает возможность забастовки.

«Профсоюз журналистов „Ведомостей“, куда вошло больше половины сотрудников редакции газеты и сайта, выдвинул владельцу издания Ивану Еремину и гендиректору Михаилу Нелюбину 12 требований», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо профзоюза издания. В первую очередь редакция требует гарантировать соблюдение «Догмы» (набор редакционных правил издания).

Кроме того, профсоюз хочет, чтобы руководство гарантировало свободное посещение офиса и возможность удаленной работы, закрепив ее в трудовых договорах, продления режима самоизоляции до 31 августа и другие требования. Председатель профсоюза Бэла Ляув заявила, что руководители исполнили только один пункт из всех требований — удаленная работа.

Еремин стал единоличным владельцем «Ведомостей» в конце мая. О сумме сделки не сообщается. Еремин начал карьеру в 1990-х годах в Свердловской области как политтехнолог. В начале 2000-х годов он основал информационное агентство УралПолит.ру.

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