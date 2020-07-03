Заместитель главы управления Роспотребнадзора по Свердловской области заболел коронавирусом. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.
«Один из заместителей главы свердловского управления Роспотребнадзора сейчас с COVID-19 лежит в Госпитале для ветеранов войн. Остальные замы, как и сам глава Козловских — на самоизоляции», — отметил собеседник.
В пресс-службе ведомства получить оперативный комментарий по ситуации не удалось. Там ранее лишь уточняли, что сотрудники Роспотребнадзора, как и любой другой человек, подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.
«В ведомстве применяются исчерпывающие меры безопасности: Управление перешло на закрытый режим работы, в помещении введен масочный режим, усилен дезинфекционный режим. На данный момент о каких-то очагах внутри организации речи не идет, распространения инфекции среди сотрудников не наблюдается. Ситуация эпидемически спокойна», — рассказали в пресс-службе.
Всего в регионе на 3 июля зарегистрировано 13499 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего уральским врачам удалось вылечить 7936 пациентов. С диагнозом COVID-19 за время пандемии умерло 114 пациентов.
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