02 июля 2020

В свердловском Роспотребнадоре — вспышка коронавируса. Изолировано руководство

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор. Дети отравились. Нижневартовск., роспотребнадзор
У заместителя главы свердловского управления Роспотребнадзора нашли коронавирус Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заместитель главы управления Роспотребнадзора по Свердловской области заболел коронавирусом. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Один из заместителей главы свердловского управления Роспотребнадзора сейчас с COVID-19 лежит в Госпитале для ветеранов войн. Остальные замы, как и сам глава Козловских — на самоизоляции», — отметил собеседник.

В пресс-службе ведомства получить оперативный комментарий по ситуации не удалось. Там ранее лишь уточняли, что сотрудники Роспотребнадзора, как и любой другой человек, подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.

«В ведомстве применяются исчерпывающие меры безопасности: Управление перешло на закрытый режим работы, в помещении введен масочный режим, усилен дезинфекционный режим. На данный момент о каких-то очагах внутри организации речи не идет, распространения инфекции среди сотрудников не наблюдается. Ситуация эпидемически спокойна», — рассказали в пресс-службе.

Всего в регионе на 3 июля зарегистрировано 13499 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего уральским врачам удалось вылечить 7936 пациентов. С диагнозом COVID-19 за время пандемии умерло 114 пациентов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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