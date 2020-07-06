Уральской транспортной прокуратуре представили нового начальника

О грядущем назначении Владимира Дроздецкого на пост Уральского транспортного прокурора стало известно в начале июня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Коллективу Уральской транспортной прокуратуры 6 июля представили нового транспортного прокурора, которым стал Владимир Дроздецкий. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в надзорном ведомстве.

Как писало агентство, 2 июня президент РФ Владимир Путин своим указом уволил Александра Герасименко с поста руководителя структуры. В конце июня на эту должность был назначен Дроздецкий. Источники агентства отмечают, что Дроздецкий является человеком из команды бывшего свердловского прокурора Юрия Пономарева, который с 2011 года занимает пост заместителя генпрокурора РФ. Силовики вместе работали в Свердловской области с 2008 по 2011 годы, с момента прихода Дроздецкого на должность замначальника уральского управления Генпрокуратуры, где он курировал отдел по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью. Дроздецкий занимал этот пост до недавнего времени.

Предшественник Дроздецкого Александр Герасименко возглавил Уральскую транспортную прокуратуру в декабре 2019 года. До этого 11 лет руководил прокуратурой в ЯНАО. В начале мая 57-летний государственный советник юстиции 3 класса ушел в отпуск, из которого должен был выйти на пенсию. По сообщениям источников, отставки Герасименко добилось ФСБ, подозревавшее силовика в многочисленных нарушениях законодательства.