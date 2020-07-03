Путин признал, что доходы россиян падают

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Ранее Путин выразил надежду, что Россия дальше не столкнется со вспышкой безработицы из-за коронавирусной инфекции, пишет агентство Nation News . Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, рассказывая о плане восстановления экономики, сказал, что его основная цель — преодолеть спад экономики, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, передает RT .

«Уровень доходов у людей снижается. Поэтому надо подумать на тему о том, как их поддержать», — цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что самое главное — это повышать уровень доходов российских семей. Российский лидер признал, что в этом плане пока идеального варианта добиться не удалось.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян снижается уровень доходов. Глава государства отметил важность поддержки этой категории граждан.

Владимир Путин заявил, что надо подержать россиян, у которых снижается уровень доходов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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