Путин признал, что доходы россиян падают

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян снижается уровень доходов. Глава государства отметил важность поддержки этой категории граждан.
«Уровень доходов у людей снижается. Поэтому надо подумать на тему о том, как их поддержать», — цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что самое главное — это повышать уровень доходов российских семей. Российский лидер признал, что в этом плане пока идеального варианта добиться не удалось.
Ранее Путин выразил надежду, что Россия дальше не столкнется со вспышкой безработицы из-за коронавирусной инфекции, пишет агентство Nation News. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, рассказывая о плане восстановления экономики, сказал, что его основная цель — преодолеть спад экономики, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, передает RT.
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