Путин: Россия нуждается в мигрантах

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин считает, что нехватка рабочих рук скажется на росте экономике страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия заинтересована в притоке мигрантов, так как в стране скоро будет не хватать рабочих рук, что приведет к серьезным ограничениям роста экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«По моему глубочайшему убеждению, Россия нуждается в притоке новых граждан», — цитирует Путина Life. По его словам, руководство страны займется не только вопросом увеличения рождаемости, но и притоком людей, «которые чувствуют себя россиянами в широком смысле слова».

Ранее доктор экономических наук Михаил Делягин дал прогноз, что наплыв мигрантов из государств Средней Азии в Россию может спровоцировать социальный взрыв в стране. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить возвращение в страну трудовых мигрантов после окончания эпидемии.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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