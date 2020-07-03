Путин: Россия нуждается в мигрантах

Россия заинтересована в притоке мигрантов, так как в стране скоро будет не хватать рабочих рук, что приведет к серьезным ограничениям роста экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«По моему глубочайшему убеждению, Россия нуждается в притоке новых граждан», — цитирует Путина Life. По его словам, руководство страны займется не только вопросом увеличения рождаемости, но и притоком людей, «которые чувствуют себя россиянами в широком смысле слова».
Ранее доктор экономических наук Михаил Делягин дал прогноз, что наплыв мигрантов из государств Средней Азии в Россию может спровоцировать социальный взрыв в стране. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить возвращение в страну трудовых мигрантов после окончания эпидемии.
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