В школах и детсадах запретили массовые мероприятия до конца года

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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, шумков вадим, урок, парта, школа, школьники
Коронавирус изменит работу школ и детсадов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал правила организации работы в школах, детских садах и других детских учреждениях в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий документ подписала глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова.

«К требованиям относятся термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра», — пишет ТАСС. Запрещается проведение всех массовых мероприятий до 2021 года.

Кроме того, необходимо максимально разобщать детей из разных классов, проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе или в помещении, закрепленном за одним классом или группой. Исключения составляют спортзалы, а также кабинеты химии, физики и ИЗО. Игрушки в детских садах должны ежедневно дезинфицироваться. На входе в детские комнаты также должны измерять температуру. Также сообщается, что до 2021 года запрещается отдых детей в палаточных лагерях.

Ранее сообщалось, что с 6 июля в Екатеринбурге возобновляют работу все детские сады. Они будут функционировать с заполняемостью не более 50%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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