В школах и детсадах запретили массовые мероприятия до конца года

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Ранее сообщалось, что с 6 июля в Екатеринбурге возобновляют работу все детские сады . Они будут функционировать с заполняемостью не более 50%.

Кроме того, необходимо максимально разобщать детей из разных классов, проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе или в помещении, закрепленном за одним классом или группой. Исключения составляют спортзалы, а также кабинеты химии, физики и ИЗО. Игрушки в детских садах должны ежедневно дезинфицироваться. На входе в детские комнаты также должны измерять температуру. Также сообщается, что до 2021 года запрещается отдых детей в палаточных лагерях.

«К требованиям относятся термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра», — пишет ТАСС. Запрещается проведение всех массовых мероприятий до 2021 года.

Роспотребнадзор опубликовал правила организации работы в школах, детских садах и других детских учреждениях в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий документ подписала глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова.

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