В ВОЗ оценили последствия мутации коронавируса

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Ранее, напомним, директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал разговоры о второй волне коронавируса спекуляциями, поскольку она может не наступить. Все предположения, по его словам, основаны на том, что это респираторный вирус.

«В настоящее время существует свыше 50 тысяч доступных цепочек вируса… Мутация D614G была впервые была обнаружена в феврале. Так что это не новая мутация <…>. Порядка 29% всех полученных цепочек вируса имеют эту мутацию. Она была в Европе, Великобритании, Нидерландах, Германии и Америках. На данным момент нет свидетельств того, что она приводит к усилению вируса», — приводит РИА «Новости» слова Керкхове. Главный научный сотрудник ВОЗ Сваминатан, в свою очередь, подчеркнула, что ученые внимательно отслеживают мутации COVID-19, и сейчас нет таких, которые бы сделали вирус сильнее.

Коронавирус пока не имеет мутаций, которые бы сделали его более опасным. Об этом журналистам заявили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове и ее коллега Сумия Сваминатан.

У коронавируса пока нет опасных мутаций, считают в ВОЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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