03 июля 2020

В ВОЗ оценили последствия мутации коронавируса

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У коронавируса пока нет опасных мутаций, считают в ВОЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус пока не имеет мутаций, которые бы сделали его более опасным. Об этом журналистам заявили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове и ее коллега Сумия Сваминатан.

«В настоящее время существует свыше 50 тысяч доступных цепочек вируса… Мутация D614G была впервые была обнаружена в феврале. Так что это не новая мутация <…>. Порядка 29% всех полученных цепочек вируса имеют эту мутацию. Она была в Европе, Великобритании, Нидерландах, Германии и Америках. На данным момент нет свидетельств того, что она приводит к усилению вируса», — приводит РИА «Новости» слова Керкхове. Главный научный сотрудник ВОЗ Сваминатан, в свою очередь, подчеркнула, что ученые внимательно отслеживают мутации COVID-19, и сейчас нет таких, которые бы сделали вирус сильнее.

Ранее, напомним, директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал разговоры о второй волне коронавируса спекуляциями, поскольку она может не наступить. Все предположения, по его словам, основаны на том, что это респираторный вирус.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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