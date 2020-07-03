В ВОЗ оценили последствия мутации коронавируса

Коронавирус пока не имеет мутаций, которые бы сделали его более опасным. Об этом журналистам заявили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове и ее коллега Сумия Сваминатан.
«В настоящее время существует свыше 50 тысяч доступных цепочек вируса… Мутация D614G была впервые была обнаружена в феврале. Так что это не новая мутация <…>. Порядка 29% всех полученных цепочек вируса имеют эту мутацию. Она была в Европе, Великобритании, Нидерландах, Германии и Америках. На данным момент нет свидетельств того, что она приводит к усилению вируса», — приводит РИА «Новости» слова Керкхове. Главный научный сотрудник ВОЗ Сваминатан, в свою очередь, подчеркнула, что ученые внимательно отслеживают мутации COVID-19, и сейчас нет таких, которые бы сделали вирус сильнее.
Ранее, напомним, директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал разговоры о второй волне коронавируса спекуляциями, поскольку она может не наступить. Все предположения, по его словам, основаны на том, что это респираторный вирус.
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