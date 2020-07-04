03 июля 2020

Макгрегор выразил Нурмагомедову соболезнования из-за смерти отца

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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, портрет, нурмагомедов хабиб
Конор Макгрегор выразил соболезнование Хабибу Нурмагомедову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор выразил соболезнования бойцу Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи со смертью его отца. Соответствующее сообщение ирландец опубликовал на своей странице в Twitter.

«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал Макгрегор.

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова, как напоминает RT, стало известно 3 июля. Об этом в telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Отец Хабиба был болен коронавирусом. В мае он впал в кому, его подключали к экстракорпоральной мембранной оксигенации лёгких.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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