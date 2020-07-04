Макгрегор выразил Нурмагомедову соболезнования из-за смерти отца

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова, как напоминает RT , стало известно 3 июля. Об этом в telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Отец Хабиба был болен коронавирусом. В мае он впал в кому, его подключали к экстракорпоральной мембранной оксигенации лёгких.

«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал Макгрегор.

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор выразил соболезнования бойцу Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи со смертью его отца. Соответствующее сообщение ирландец опубликовал на своей странице в Twitter.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно