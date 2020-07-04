ВОЗ назвала единственный эффективный препарат от коронавируса

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Ранее Минздрав начал испытывать на людях три препарата для лечения COVID-19. Среди них «Ремдесивир» «Фавипиравир» и «Умифеновир», передает агентство Nation News. «Ремдесивир» был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения коронавируса.

«На данный момент, кроме „Ремдесивира“, который показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, нету других обнадеживающих противовирусных лекарств», — цитирует Сваминатан РИА «Новости».

Единственным эффективным лекарством от коронавируса на сегодняшний день является «Ремдесивир». Только он показал обнадеживающие результаты на тестировании противовирусных препаратов. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Только «Ремдесивир» показал обнадеживающие результаты на тестировании противовирусных препаратов Фото: Илья Московец © URA.RU

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