03 июля 2020

В Германии прошли переговоры по Украине в «нормандском формате». Результаты

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В Берлине состоялся сложный разговор по Украине, заявил Дмитрий Козак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Война на Украине

В Берлине завершились десятичасовые переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». Об этом журналистам сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Сегодня состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями», — приводит ТАСС слова политика. По его словам, сторонам удалось приблизиться к вопросу необходимых мер по прекращению войны в Донбассе, однако говорить о прорыве в переговорах вряд ли возможно. Также Козак добавил, что договориться по вопросу особого статуса Донбасса не удалось «из-за позиции Киева».

В берлинских переговорах участвовали политсоветники лидеров: с российской стороны — Дмитрий Козак, с немецкой — Ян Хеккер, у французов — Эммануэль Бон, у украинцев — Андрей Ермак. За последние полтора месяца Козак побывал в Берлине уже дважды, 13 мая он уже прилетал в столицу Германии для переговоров с Хеккером.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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