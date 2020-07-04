Поправки в Конституцию потребуют изменения законодательства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Реализация поправок в Конституцию РФ потребует внесения изменений в законы о социальных гарантиях, пенсиях, образования и другие. Об этом журналистам рассказал сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон страны Павел Крашенинников.

«Уже сейчас можно сказать, что законодательные изменения затронут следующие сферы: социальная. Это касается социальных гарантий, пенсий, пособий; поддержки и защиты института семьи; вопросов образования, воспитания и т. д. Наука и культура <…>. Здравоохранение», — сказал Крашенинников в интервью «Российской газете». Также, по его словам, законодательные изменения затронут сферу обороны и безопасности, а также предпринимательства.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. По итогу изменения поддержали 77,92% россиян, против проголосовали 21,27%. 3 июля президент России Владимир Путин, как напоминает RT, подписал указ, в котором говорится, что обновленный текст Основного закона страны вступает в силу 4 июля.

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