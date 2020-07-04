03 июля 2020

Курс рубля упал до минимума с мая

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Клипарт. Магнитогорск, доллар, рубль, экономика, финансы, крупным планом, валюта, евроценты
Доллар на закрытии торгов вырос до 71,37 рублей, евро — до 80,29 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Курс рубля упал до минимального уровня с мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар на закрытии торгов вырос до 71,37 руб, евро — до 80,29 руб. «Снижению курса [рубля] способствовали опасения роста числа зараженных коронавирусом в мире и обострение отношений США и Китая», — передает «Коммерсант».

Ранее аналитики прогнозировали резкое падение рубля. Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин высказался о том, что доллар может вырасти выше 70 рублей, сообщает агентство Nation News. Глава «Сбербанка России» Герман Греф, напротив, предсказывает рублю возвращение к тем значениям, которые были до ситуации с коронавирусом, сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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